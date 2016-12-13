Меркель и Олланд анонсировали продление санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд объявили, что санкции в отношении России придется продлить, сообщает Reuters.

С соответствующими заявлениями лидеры двух государств выступили в ходе совместной пресс-конференции.

Меркель заявила: «Мы коротко обсудим ситуацию на Украине и медленно продвигающийся минский процесс, поэтому будет необходимо санкции еще раз продлить, хотя мы бы хотели, чтобы прогресс был большим» (цитата по ТАСС).

Олланд, в свою очередь, заявил, что если минские договоренности не будут реализовываться, «мы будем продолжать санкции, хотя это и не вечная формула».