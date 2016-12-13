Мутко сменил Шувалова на должности главы Координационного совета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко назначен на пост главы Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина.

Ранее эту должность занимал первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов.

Кроме того, в координационный совет распоряжением правительства были включены: министр спорта РФ Павел Колобков, министр образования и науки Ольга Васильева, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр культуры РФ Владимир Мединский, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель директора ФСО РФ Виктор Тулупов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие.

Также в распоряжении вносится изменения в название координационного совета, который теперь является «координационным советом по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».