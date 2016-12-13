ОМОН задержал чтецов Конституции у Белого дома в Москве

У здания Белого дома на Горбатом мосту в Москве сотрудники ОМОНа задержали 15 человек, которые читали вслух текст Конституции РФ — в честь соответствующего праздника, отмечаемого 12 декабря, передает «ОВД-Инфо».

По данным издания, сначала были задержаны 13 человек, потом на подходе к Горбатому мосту задержали еще двоих. Сами задержанные сообщают в соцсетях, что у них забрали паспорта под предлогом установления личности и оформления объяснительных.

В Facebook появилось видео, на котором запечатлено начало акции по чтению Конституции. Впоследствии ее прервали омоновцы с заявлениями о том, что мероприятие не согласовано с властями, и начали задерживать участников.

В сообщениях СМИ отмечается, что акция действительно не была согласована с мэрией Москвы. По некоторым данным, всех задержанных посадили в автозак и отправили в ОВД «Пресненский».