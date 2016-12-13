Госдеп допустил участие боевиков из Мосула в боях за Пальмиру

Американское внешнеполитическое ведомство допустило, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» из иракского города Мосула могли участвовать в боях в районе сирийской Пальмиры, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Джона Кирби.

«Я не знаю, но не могу исключать этого. Мы знали, что некоторые из них покинут Мосул, но куда они пошли и что они делали, мы не знаем», — заявил представитель Госдепа, добавив, что США не располагают данными о контролируемых боевиками районах Пальмиры.

Ранее с заявленим о ситуации в Пальмире выступил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, боевики ИГ сосредоточились у этого сирийского города в расчете на то, что боевые действия в Ракке не возобновятся.

Россия обвинила в наступлении боевиков на Пальмиру американских силовиков, бездействие которых, по словам замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, позволило террористам перебросить силы под Пальмиру из Ракки.