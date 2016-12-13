Минфин предложил ввести акциз на спирт для косметики

Министерство финансов России предложило ввести акциз на спирт, используемый для производства парфюмерной и косметической продукции, а также бытовой химии, передает РБК.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из него следует, что акциз предложено установить на этиловый спирт, который организации приобретают для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. Впоследствии они смогут получить налоговый вычет, если подтвердят, что использовали спирт по назначению. Эта мера, по мнению авторов закона, позволит контролировать использование этилового спирта в стране. ​

Датой окончания обсуждения законопроекта является 26 декабря. Если он будет поддержан, то вступит в силу с января 2018 года.

В середине ноября Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете производства и распространения в РФ алкоголя в виде порошка. Под запретом могут оказаться тени, пудра, сухие духи и румяна, содержащие это вещество.

Ранее, в конце октября, вице-премьер Александр Хлопонин поручил правительству разработать поправки в законодательство и налоговый кодекс, устанавливающие акцизы на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).