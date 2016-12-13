Песков прокомментировал новость о пропутинской коалиции в Европе

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, то в Европе создается коалиция в поддержку Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам Пескова, «все больше приходит к власти трезвомыслящих, уравновешенных и патриотично настроенных людей», и выборы в Европе выигрывают «не те, кто дает пустые обещания, пытаясь сделать все возможное, чтобы сохранить власть».

Пресс-секретарь российского президента заверил, что сообщения о создании пропутинской коалиции в Евросоюзе абсолютно беспочвенны.