13 декабря 2016, 22:32
Песков прокомментировал новость о пропутинской коалиции в Европе
Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, то в Европе создается коалиция в поддержку Владимира Путина, передает РИА Новости.
По словам Пескова, «все больше приходит к власти трезвомыслящих, уравновешенных и патриотично настроенных людей», и выборы в Европе выигрывают «не те, кто дает пустые обещания, пытаясь сделать все возможное, чтобы сохранить власть».
Пресс-секретарь российского президента заверил, что сообщения о создании пропутинской коалиции в Евросоюзе абсолютно беспочвенны.
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