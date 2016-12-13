Песков ответил на заявление Навального об участии в президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «никак» не относятся к решению оппозиционера Алексея Навального баллотироваться на президентских выборах 2018 года, передает РБК.

«Никак», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов Песков.

Ранее Навальный объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Соответствующее письмо он разослал своим сторонникам.

Однако секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина сообщила, что его участие в выборах будет зависеть от результатов дела, в котором Навальный является фигурантом.

Верховный суд России в ноябре отменил приговор по делу о мошенничестве в компании «Кировлес», направив дело на новое рассмотрение.