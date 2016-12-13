В Кремле ответили на слова Горбачева о создании нового СССР

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего президента СССР Михаила Горбачева о создании союзного государства в прежних социалистических границах являются его личной точкой зрения. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Это точка зрения Горбачева, и я не являюсь его пресс-секретарем», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Горбачев допустил образование нового «добровольного» союза. «В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый союз может быть», — сказал он.

При этом экс-президент СССР не снял с себя доли ответственности за распад Советского Союза, но заверил, что «отстаивал Союз до конца».