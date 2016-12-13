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13 декабря 2016, 00:05
Мемория

Мемория. Евгений Петров

Евгений Петров
Евгений Петров
Фото Елеазара Лангмана

13 декабря 1902 года родился писатель Евгений Петров.

 

Личное дело

Евгений Петрович Петров (настоящая фамилия Катаев, 1902 – 1942) родился в Одессе в семье преподавателя. Его старшим братом был будущий известный писатель Валентин Катаев. В 1920 году после окончания гимназии Евгений некоторое время работал корреспондентом в Южном отделении Российского телеграфного агентства. В мае того же года оба брата Катаевы были арестованы ЧК за «участие в антисоветском заговоре», но через некоторое время отпущены, вероятно, благодаря заступничеству Якова Бельского знакомого с Валентином.

В июле 1921 года Евгений поступил на службу в милицию и был направлен в село Мангейм под Одессой. Лично расследовал более сорока дел. Позднее он шутил, что первым его литературным произведением был «протокол осмотра трупа неизвестного мужчины».

В 1923 году ушел со службы в милиции и приехал в Москву, где уже жил его старший брат. Начал публиковать рассказы и фельетоны в сатирическом журнале «Красный перец», где через некоторое время стал ответственным секретарем редакции. С этого момента он пользуется псевдонимом «Петров». Рассказы Петрова выходили отдельными сборниками.

С 1926 года Евгений Петров работает в газете «Гудок», где его коллегой становится Илья Ильф. Вскоре они решают писать вместе. Валентин Катаев предложил им тему для большого романа: «Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти». Так появился вышедший в 1928 году роман «Двенадцать стульев». В нем Ильф и Петров использовали заметки, которые они годом ранее сделали в совместной командировке в Крым и на Кавказ. Книга пользовалась успехом у читателей, а критики упрекали авторов в отсутствии в «Двенадцати стульях» положительного героя.

В тот же год в «Огоньке» публикуется фантастическая повесть Ильфа и Петрова «Светлая личность», герой которой внезапно стал невидимым. В 1928 – 1929 годах в сатирическом журнале «Чудак» печатается цикл рассказов Ильфа и Петрова «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», затем другой цикл – «1001 день, или новая Шахерезада».

В 1929 году Ильф и Петров начали работу над новым романом – «Золотой теленок», воскресив в нем погибшего в «Двенадцати стульях» Остапа Бендера. Новый роман был опубликован в 1931 году в журнале «30 дней», в 1933 вышел отдельной книгой в издательстве «Федерация». После выхода книги Ильф и Петров были признаны официальной критикой. Их рассказы и фельетоны печатаются в ряде изданий, в том числе и в «Правде». В 1933 – 1934 годах они совершают поездку по Австрии, Италии, Греции и Турции, а в 1935 – 1936 годах в качестве специальных корреспондентов газеты «Правда» отправляются в автомобильное путешествие по США, описав его потом в книге «Одноэтажная Америка». Уже во время путешествия у Ильи Ильфа обострился туберкулез. 13 апреля 1937 года Ильф умер.

После смерти своего друга и соавтора Евгений Петров сочинил пьесу «Остров мира» и цикл путевых очерков о Дальнем Востоке. Вспоминают, что он так и не смог привыкнуть писать в одиночестве и даже приглашал в гости друзей только ради того, чтобы в их присутствии приступить к работе. Совместно с Григорием Мунблитом Евгений Петров написал сценарии фильмов «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». В 1937 году Евгений Петров стал заместителем главного редактора «Литературной газеты», а на следующий год возглавил редакцию «Огонька».

Во время Великой Отечественной войны Петров становится корреспондентом Совинформбюро. Его репортажи публикуют в газетах «Правда», «Красная Звезда», в «Огоньке» и других издания. Отправив семью в эвакуацию, он живет в гостинице «Москва» и часто выезжает на фронт. Под Малоярославцем Петров получил контузию от взрывной волны. Фронтовые статьи и репортажи Петрова собраны в книгах «Москва за нами» и «Фронтовой дневник».

В мае 1942 года Евгений Петров решил отправиться в осажденный Севастополь. Ему не без труда удалось получить разрешение на столь опасную поездку. Петров добрался до Новороссийска, оттуда на эсминце «Ташкент» прибыл в Севастополь, а затем вновь вернулся в Новороссийск. Но на обратном пути в Москву 2 июля 1942 года самолет, на котором летел Петров, потерпел катастрофу и писатель погиб.

 

Чем знаменит

 
Евгений Петров. 1932
Фото Елеазара Лангмана

Наибольшую известность Евгению Петрову и Илье Ильфу принесли романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Изначально предполагалось, что Ильф и Петров сыграют роль «литературных негров», подготовив текст по идее, предложенной Валентином Катаевым, а затем он сам его доработает. Согласно воспоминаниям Катаева, ознакомившись с первой частью романа, он сказал: «Я  больше  не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя,  как  русские  шведов  под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас бог». В качестве благодарности за идею романа Катаев попросил посвятить книгу ему и подарить с первого гонорара за нее золотой портсигар. Книги стали не только памятником сатирической литературы, но и целой энциклопедией советской жизни 1920-х годов.

Романы Ильфа и Петрова перестали издавать в Советском Союзе после того, как 15 ноября 1948 года вышло постановление секретариата Союза советских писателей, где «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» назывались вредными и клеветническими книгами. Авторов обвиняли в преувеличении значимости «нэпманских элементов», «пошлых, антисоветских остротах», карикатурном изображении действительности. Запрет на романы продлился до 1956 года.

 

О чем надо знать

Повесть Александра Козачинского «Зеленый фургон» основана на реальных событиях времен службы Евгения Петрова в одесском уголовном розыске. Прототипом юного милиционера Володи Патрикеева был Евгений Петров, а прототипом его школьного друга, а впоследствии конокрада Красавчика – сам Александр Козачинский. Петров лично возглавлял операцию по задержанию Козачинского, а потом добился смягчения его приговора. Первоначально суд приговорил Козачинского как организатора банды налетчиков к расстрелу, но затем смертную казнь заменили лишением свободы. В 1925 году Козачинский вышел по амнистии и, приехав в Москву, работал вместе с Евгением Петровым в газете «Гудок».

 

Прямая речь

«Петров… был на редкость добрый человек. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком, кого я в жизни встретил… Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу, они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова».

Илья Эренбург

 

«Два изумительно одаренных писателя – Ильф и Петров – решили главным героем своим сделать проходимца и авантюриста, так что любые описания его похождений становились политически безупречными, ведь ни отпетого негодяя, ни безумца, ни преступника, вообще никого вне советского общества нельзя упрекать ни в том, что он недостойный коммунист, ни в том, что он коммунист недостаточно хороший».

Владимир Набоков

 

«Надо  сказать,  что Ильфа всегда одолевали  одновременно  десятки тем и замыслов. Это  видно  и  по его "Записным книжкам".  Это был ум широкий,  но разбросанный. Или, может быть, с трудом укладывавшийся в рамки традиционного повествования и блуждавший в поисках новых жанровых путей. И вот тут как нельзя более кстати встретился ему на жизненном пути Женя Петров, талант уравновешенный,  дисциплинированный, умевший, сочетав острую, но  разбегающуюся  фантазию  Ильфа  со   своим  упорядоченным  и  отчетливым воображением, ввести вдвоем с Ильфом  все это богатство  в  привычное  русло плавного рассказа. В  последние годы  своей совместной работы  они  словно  пронизали друг друга. Лучший  пример этого  слияния –  целостность "Одноэтажной  Америки", которую они писали раздельно. Книга эта  стоит, на  мой взгляд, нисколько не ниже  сатирических романов Ильфа и Петрова, А местами по силе изображения  и выше».

Лев Славин

 

10 фактов о Евгении Петрове

  • Долгое время считалось, что Евгений Петров родился в 1903 году, эта дата была указана даже в Большой советской энциклопедии. Только в начале 1960-х годов было найдено в архиве личное дело учащегося 5-й одесской гимназии Евгения Катаева, где указывался 1902 год.
  • Евгений Петров стал прототипом Павлика Бачея в трилогии своего старшего брата Валентина Катаева «Волны Черного моря». Бачей – девичья фамилии материи Валентина и Евгения.
  • Действие повести «Светлая личность» происходит в вымышленном городе Кукуев, переименованном при советской власти в Пищеслав. Переименование связано с изобретенным местным умельцем аппаратом «скоропищ», который производил три миллиона пельменей в час. Увы, такое количество пельменей никто не смог сбыть, и они сгнили на свалке, а аппарат за сутки уничтожил все запасы муки и мяса в городе.
  • Изначально авторы планировали второй роман об Остапе Бендере назвать «Великий комбинатор».
  • Во время поездки в США Ильф и Петров познакомились с Эрнестом Хемингуэем.
  • В 1939 году Евгений Петров был награжден орденом Ленина.
  • Похоронен Евгений Петров в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, недалеко от места падения самолета.
  • У писателя было двое сыновей. Петр стал известным кинооператором, а Илья – композитором.
  • Вышли издания романов Ильфа и Петрова с подробными комментариями, написанными одним из крупнейших русских филологов Юрием Щегловым. Комментарии Щеглова нарочито педантичны, их даже сравнивают с набоковскими комментариями к «Евгению Онегину».  Им разработана строгая система отсылок к культурным архетипам и мировой классике, к русской классической, а также современной авторам литературе.  Также выпущено издание, подготовленное Михаилом Одесским и Давидом Фельдманом, в котором впервые напечатан полный текст романа «Двенадцать стульев» по рукописи, сохранившейся в РГАЛИ.
  • Евгений Петров – главный герой фильма «Конверт» (2012). Роль писателя исполнил Кевин Спейси.

 

Материалы о Евгении Петрове

Статья о Евгении Петрове в русской Википедии

Евгений Петров в проекте «Хронос»

Биография Евгения Петрова

Очерк «Петров, родной брат Катаева…»

«Спутникам стульев и верноподданным тельца». Статья о последних изданиях романов Ильфа и Петрова.

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