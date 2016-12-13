Опрошенные россияне поверили в стремление Путина улучшить их жизнь

Около 75% опрошенных россиян уверены, что глава государства Владимир Путин «искренне хочет добиться повышения благосостояния населения», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

При этом 24% респондентов считают, что Путину удастся это сделать, а 48% выразили опасения, что ему помешает бюрократия, а также отсутствие хорошей команды. Сомневаются в стремлении главы РФ выполнить свои обещания 23% опрошенных (против 31% в 2012 году).

Социологи выяснили, что 28% опрошенных россиян доверяют Путину из-за того, что «он успешно и достойно справляется с решением проблем страны», а 39% респондентов надеются, что президент сможет справиться с проблемами и в будущем. Однако 29% респондентов уверены, что «люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться». При этом 55% опрошенных заявили, что за последнее время изменили свое отношение к Путину.

Опрос проведен 18-21 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.