Древнее кладбище найдено в Бордо

Во время раскопок в городе Бордо археологи обнаружили крупный древний некрополь. Он находится в центре города, на месте, где до 2003 года размещалось городское полицейское управление. В 2014 году участок был продан для новой застройки.

В ходе археологических изысканий, предшествующих строительству, было найдено около 40 древних захоронений, содержащих скелетные останки примерно трехсот человек. Руководитель раскопок Ксавье Перро (Xavier Perrot) полагает, что по мере дальнейших исследований число погребений будет увеличиваться. Захоронения в этом месте делались с поздней античности (IV век) и до раннего средневековья. Ученые обнаружили погребения самых разных типов: античные захоронения, погребения младенцев в амфорах, следы деревянных гробов, выложенные кирпичом могильные ямы. Найдены также два саркофага эпохи Меровингов и несколько редких средневековых монет. Сотрудник регионального управления культуры Натали Фурман (Nathalie Fourment), курирующая археологические изыскания в Аквитании, подчеркнула особую важность того, что некрополь в Бордо позволяет проследить эволюцию погребальных обычаев в одном поселении на протяжении столетий.

Часть захоронений индивидуальны, но многие содержат десятки скелетов, сваленных в беспорядке друг на друга. Вероятно, эти захоронения связаны с массовой гибелью людей во время войны или эпидемии. Исследователи уже предполагают, что они могли наткнуться на погребения жертв Юстиниановой чумы, охватившей Европу в VI веке, свидетельствам об этой эпидемии мы ранее посвятили особый очерк. Сейчас биологи готовятся исследовать останки, они рассчитывают выделить ДНК возбудителя болезни.

Работы по исследованию некрополя были начаты в ноябре, и первоначально планировалось их завершить к 20 января. Но из-за большого количества находок и их научной важности по согласованию с владельцами участка раскопки будут продолжены на более длительный срок.