Путин посетовал на отсутствие основы для желаемых отношений с Японией

Российский президент Владимир Путин заявил, что между РФ и Японией отсутствует «базовая основа», на которой могли бы строиться отношения, соответствующие желаниям обеих стран. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Nippon TV (NTV), которой дал интервью президент.

«Начиная с 1956 года, когда были восстановлены дипломатические отношения, у нас нет, к сожалению, до сих пор базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям и соответствующие тому, что востребовано на сегодняшний день в плане двустороннего взаимодействия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что России нет территориальных проблем с японской стороной. «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», — пояснил глава государства.

Путин призвал к созданию между Москвой и Токио «атмосферы доверия, дружбы и сотрудничества». Он считает, что между странами возможно сотрудничество и в вопросе обеспечения международной безопасности.

«Нужно в широком смысле улучшать наши торгово- экономически связи. … Нужно говорить о совместных усилиях в направлении обеспечения международной безопасности. Разве нас не беспокоит увеличение опасности, связанной с распространением ядерного оружия, ракетных технологий? И если мы будем действовать по этим направлениям, мы создадим условия доверия», — сказал лидер России.

Напомним, Путин посетит Японию 15-16 декабря. Ожидается, что стороны подпишут несколько десятков документов.