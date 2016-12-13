Путин объяснил высокий уровень доверия россиян

Президент России Владимир Путин объяснил в интервью телекомпании Nippon TV (NTV), почему социологические опросы фиксируют высокий уровень доверия россиян главе государства.

Путин пояснил: «Люди видят мое стремление к тому, чтобы Россия чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше» (цитата по РИА Новости).

Напомним, в ноябре деятельность Путина на посту президента одобрили рекордные за год 86% респондентов.

При этом социологи выразили мнение, что причиной роста рейтинга Владимира Путина стало задержание и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению во взятке.