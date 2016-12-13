13 декабря 2016, 11:43
Путин объяснил высокий уровень доверия россиян
Президент России Владимир Путин объяснил в интервью телекомпании Nippon TV (NTV), почему социологические опросы фиксируют высокий уровень доверия россиян главе государства.
Путин пояснил: «Люди видят мое стремление к тому, чтобы Россия чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше» (цитата по РИА Новости).
Напомним, в ноябре деятельность Путина на посту президента одобрили рекордные за год 86% респондентов.
При этом социологи выразили мнение, что причиной роста рейтинга Владимира Путина стало задержание и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению во взятке.
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