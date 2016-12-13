Путин обсудил с Совбезом сирийский кризис и визит в Японию

Российский лидер Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос урегулирования ситуации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В совещании принимали участие глава российского правительства Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Помимо сирийского кризиса участники совещания обсуждали подготовку к визиту главы государства в Японию, который запланирован на текущую неделю, и повестку его переговоров с главой японского правительства Синдзо Абэ.

Также, по словам Пескова, на совещании Путина с Совбезом поднимались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.