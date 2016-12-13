«Дочка» госкорпорации «Ростех» создаст в Сирии электронное правительство

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — компания «Русинформэкспорт» — заключила контракт на создание в Сирии электронного правительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ), который выступил консультантом сделки.

Соглашение, заключенное между «Русинформэкспортом» и Сирийским агентством по коммуникациям, было подписано на прошлой неделе. Оно предполагает создание базовой инфраструктуры электронного взаимодействия. Стоимость сделки стороны не разглашают.

Между тем, «Интерфакс» располагает информацией, что цена контракта может составлять около 4,5 млн долларов.

В России внедрение электронного правительства началось в 2008 году при президенте Дмитрии Медведеве. Создателем и оператором системы стал «Ростелеком». Электронное правительство представляет систему электронного документооборота государственного управления, основанную на автоматизации всех управленческих процессов в масштабах страны. В рамках электронного правительства, в числе прочего, гражданам и компаниям предоставляется удаленный доступ к госуслугам.

Ранее в этом году состоялся суд над экс-руководитель комитета связи и информатизации Коми Александром Селютиным, который при прежнем главе региона Вячеславе Гайзере отвечал за внедрение в республике системы электронного правительства. Чиновника обвинили в мошенничестве с выделенными на проект бюджетными деньгами на сумму более 11 млн рублей.