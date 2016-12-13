Минфин США заморозил активы сирийского «финансиста» ИГ

Американкое финансовое ведомство объявило о введении санкций против гражданина Сирии Фавазе Мохаммаде Джубар аль-Рави и принадлежащих ему компаний Hanifa Currency Exchange и зарегистрированной в Ираке Selselat al Thahab Money Exchange, говорится на сайте Минфина США.

В сообщении уточняется, что ввод санкций в отношении аль-Рави и его компаний связан с тем, что мужчина, по подозрению американских спецслужб, занимается финансированием запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Согласно этим данным, аль-Рави и две его компании были задействованы в финансовом обслуживании террористов и помогали им перемещать денежные средства.

Введение санкций Минфина США в отношении сирийца повлекло за собой заморозку всех его активов на территории Штатов, включая недвижимость.