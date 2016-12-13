Надежда Савченко вышла из «Батькивщины»

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко покинула партию всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передает Ukranews.

«Действительно, Надежда Савченко вышла из партии "Батькивщина", это я должен сообщить. Она начала свою личную политическую карьеру. Мы как фракция не можем говорить о не члене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает», — рассказал парламентарий Иван Крулько (фракция «Батькивщина»).

Савченко подтвердила, что не координирует свои действия с «Батькивщиной», однако остается во фракции.

Крулько также сообщил, что не знает, будет ли фракция обсуждать встречу Савченко в руководителями ДНР, ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

В «Батькивщине» ранее назвали эту встречу недопустимой. Лидер фракции Тимошенко заявила, что Савченко выбрала свой дальнейший политический путь и теперь она не координирует свою деятельность с «Батькивщиной», пишет «Интерфакс.Украина».

«Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь с ней разговор. … Мы, фракция "Батькивщина", не поддерживает никаких переговоров с террористами», – подчеркнула Тимошенко.