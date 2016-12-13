Тимошенко пригрозила исключить Савченко из «Батькивщины»

На заседании парламентской фракции «Батькивщина» обсудят вопрос о возможном исключении из ее состава народного депутата Надежды Савченко, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на лидера фракции Юлию Тимошенко.

«Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет», — заявила Тимошенко.

По ее словам, 12 декабря члены партии решили, что «буквально в первый день парламентской сессионной недели» созовут фракцию и пригласят Надежду Савченко, чтобы с ней «обсудить все эти вещи и принять решение».

Тимошнко подчеркнула, что Савченко реализует собственный политический проект и не согласовывает свои действия с коллегами по «Батькивщине».

Напомним, ранее сама Савченко выступила с заявлением о том, что не является «проектом Кремля».