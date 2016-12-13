Венчурные фонды Gagarin Capital и Partech Ventures инвестировали $2,3 млн. в резидента IT-кластера Фонда «Сколково» компанию Wallarm, разрабатывающую решения в области информационной безопасности. Также в инвестировании участвовали частные лица и партнеры Y Combinator, одного из известнейших акселераторов Кремниевой долины.

Wallarm — разработчик решения для защиты веб-приложений, объединяющее функции файервола веб-приложений и сканнера уязвимостей. В августе этого года Wallarm уже получила от Y Combinator $500 тысяч, пройдя отбор в его акселерационную программу. Благодаря акселерации компания смогла привлечь текущие инвестиции. Как победитель проектов сферы информационной безопасности iSecurity компания получила мини-грант «Сколково» в размере 5 млн рублей на развитие продукта Wallarm в марте 2016. Еще раньше – в 2013 году в компанию 500 тысяч долларов инвестировал Runa Capital.

По словам Ивана Новикова, CEO компании Wallarm, компания уже приносит прибыль, но несмотря на это было принято решение привлечь инвестиции для развития на рынке США. Привлеченные инвестиции пойдут на создание локальной команды. «Мы приехали в Силиконовую Долину не играть, а выигрывать, а это очень непросто в такой жесткой конкурентной среде», – заявляет Иван Новиков.

Сергей Ходаков, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» IT-кластера Фонда «Сколково» отмечает показательность пройденного компанией пути: «Wallarm на собственном примере продемонстрировал, как за достаточно короткий период времени стартап может пройти путь от создания первой версии продукта до коммерческих внедрений в ведущих российских интернет компаниях с высоким объемом трафика, таких как Яндекс, Ulmart, Эльдорадо, Groupon Россия, а также выйти с продажами на международный рынок».

Он также выражает уверенность, что усилия, экспертиза, маркетинговая и грантовая поддержка проекта со стороны «Сколково» помогли Wallarm расти и развиваться ускоренными темпами. «Конечно, мы рассчитываем, что привлечение инвестиций позволит компании усилить свои позиции в России и успешно продолжить коммерциализацию на международном рынке», – констатирует Сергей Ходаков.

Среди клиентов Wallarm – крупнейший российский поисковик «Яндекс», крупные онлайн-ритейлеры («Юлмарт»), банки (Банк Югра, Модуль Банк), платежные системы (QIWI, Xsolla), электронно-торговые площадки, онлайн-игры, рекламные сети. Компания является технологическим партнером Qrator Labs и InfoWatch, с которыми выпускает объединенные решения. Также Wallarm — партнер компании NGINX, веб-сервер которой используется в 44% из топ-1000 сайтов интернета.