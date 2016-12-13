SpaceX отложила первый пилотируемый полет к МКС

Частная американская компания SpaceX объявила о переносе первого пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС), запланированного на конец 2017 года. Об этом сообщается в блоге на сайте NASA.

По новым расчетам, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon предполагается провести в мае 2018 года. В ноябре 2017 года SpaceX проведет тестовый запуск Crew Dragon, направив корабль к МКС без экипажа.

В свою очередь, портал The Verge отмечает, что решение о переносе сроков пилотируемого полета могло быть принято из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9 в сентябре 2016 года.

Возвращаемые грузовые корабли SpaceX уже несколько лет используются для перевозки грузов на орбитальную станцию. Предполагается, что в случае успешного запуска Crew Dragon компания, созданная Илоном Маском, начнет доставлять на станцию астронавтов. В настоящее время экипажи на МКС отправляются только на российских кораблях.