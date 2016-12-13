В ООН рассказали о расстреле 82 мирных жителей в Алеппо

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о расстреле сирийской армией 82 мирных жителей Алеппо, передает ВВС.

Официальный представитель управления Руперт Колвилл заявил, что среди расстрелянных было 13 детей и 11 женщин. По его словам, информация об этом поступила из четырех районов Алеппо, которые недавно удалось отбить армии Башара Асада.

В ведомстве заверили о наличии весомых доказательств произошедшего.

В ООН не уточнили, когда произошли убийства, однако отметили, что еще тысячи мирных жителей сирийского города остаются в районах, где находятся группировки оппозиции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал ООН немедленно разобраться в происходящем в сирийском Алеппо, передает Reuters.

Первый замглавы МИД России Владимир Титов и посол Турции Хусейн Дириоз обсудили ситуацию вокруг Сирии и отношения РФ и НАТО. Стороны обговорили шаги, которые необходимо предпринять для нормализации положения.

Напомним, 9 декабря ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении боевых действий в Сирии.