В Москве определились с размером повышения тарифов ЖКХ

Правительство Москвы определилось с уровнем роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2017 году, пишет «Коммерсантъ».

Согласно постановлению, повышение тарифов произойдет с 1 июля будущего года и составит около 6,7%. В среднем платежи вырастут на 155 рублей на человека в месяц.

Больше всего подорожает горячая вода на — 10,6%. Тариф на водоснабжение и водоотведение вырастет на 7,2%, на газ — на 3,9%, на теплоснабжение — 4,7%, а на электроэнергию — от 0 до 7,2% в зависимости от региона и времени суток, когда она используется.

Также запланировано повышение взноса с владельцев квартир на капитальный ремонт. Теперь вместо 15 рублей за квадратный метр придется заплатить 17 рублей, передает ТАСС.

Напомним, что тарифы ЖКХ повышались с 1 июля 2016 года. Рост произошел в среднем на 7,4%. Осенью текущего года правительство России установило максимальный размер индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год. Так, для жителей столицы рост тарифов не должен превышать 7%.