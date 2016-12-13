Трамп решил назначить главу ExxonMobil новым госсекретарем

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить госсекретарем США председателя совета директоров и генерального директора нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, передает Bloomberg.

О решении Трампа назначить Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США также сообщает телеканал CNBC.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.

11 декабря Тиллерсон провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой он заявил, что для него будет большой честью занять пост главы Государственного департамента США.

Ранее во вторник бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни выпустил заявление, из которого следует, что он не станет госсекретарем в администрации избранного президента США Дональда Трампа. В минувший понедельник сообщалось, что Дональд Трамп объявит имя нового госсекретаря США в течение суток.

Рексу Тиллерсону 64 года. Он окончил Университет Техаса в Остине. Тиллерсон около четырех десятилетий проработал в ExxonMobil, где начал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавляет ExxonMobil с 2006 года. В сентябре 2012 года Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».