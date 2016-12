Трамп решил назначить главу ExxonMobil новым госсекретарем

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить госсекретарем США председателя совета директоров и генерального директора нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, передает Bloomberg.

О решении Трампа назначить Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США также сообщает телеканал CNBC.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State.