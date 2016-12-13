На Эльбрусе заблудилась группа туристов

Управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что на южном склоне Эльбруса на высоте 4100 метров заблудилась группа туристов, среди которых трое москвичей.

«Для оказания помощи выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 5 человек и 2 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Оперативный дежурный ЭВПСО Хаким Биттиров пояснил, что из-за сложных метеоусловий мужчины приняли решение вернуться и сбились с пути, передает ТАСС.

Биттиров подчеркнул, что туристы отказались послушаться совета спасателей: «Накануне, когда ребята собирались на вершину, мы их отговаривали, рассказывая о плохих погодных условиях, и не рекомендовали выходить на маршрут».

В настоящее время на Эльбрусе сильная метель и нулевая видимость. Однако дежурный ЭВПСО заверил, что мужчины находятся под крышей и у них есть газ.