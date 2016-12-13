В Москве с 1 января изменятся тарифы на общественный транспорт

С 1 января 2017 года частично изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. Стоимость одной поездки по билету «Единый» вырастет на 5 рублей и составит 55 рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэрии Москвы.

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева заверила, что льготы на проезд сохранятся. Для тех, кто использует бесконтактную оплату проезда, его стоимость снизится.

«Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне. Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Их стоимость останется прежней. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия — сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней», — говорится в сообщении.

Незначительно повысится стоимость проезда для студентов — на сумму от 10 до 15 рублей в месяц. При проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае по карте «тройка» за одну поездку будет списываться 35 рублей, по тарифу «90 минут» поездка на двух видах транспорта будет стоить 54 рубля, одна поездка обойдется в 40 рублей.

С нового года планируется также исключить билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б и «ТАТ» пригородный.