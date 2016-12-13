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13 декабря 2016, 01:01
выборы Дональд Трамп США Хиллари Клинтон

Пересчет итогов голосования в Висконсине подтвердил победу Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: riss.ru

В американском штате Висконсин завершился процесс пересчета голосов, отданных избирателями в ходе президентских выборов. По итогам подтвердилась победа избранного президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

В Висконсине республиканец обошел свою соперницу — кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон — на 22 тысячи голосов (в общей сложности в штате проголосовали около 3 млн человек).

При этом по сравнению с первоначальным результатом пересчет голосов все же продемонстрировал некоторое несоответствие — на 0,06%.

Требование пересчитать голоса в другом штате США — Пенсильвании — выдвинула американская Партия «зеленых», однако федеральный судья отказал им в этом. Также Верховный суд США отказался разрешить пересчет голосов в штате Мичиган.

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