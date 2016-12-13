Ромни намекнул на отказ Трампа доверить ему пост госсекретаря США

Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни выпустил заявление, из которого следует, что он не станет госсекретарем в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

«Для меня было большой честью рассматриваться на пост госсекретаря нашей великой страны. Мои беседы с избранным президентом Трампом были приятными и познавательными. У меня очень большие надежды на то, что новая администрация приведет нашу страну к усилению, миру и процветанию», — написал политик в своем Facebook.

Днем ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявит имя нового госсекретаря США в течение суток. По данным СМИ, им станет глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон.