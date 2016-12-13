Путин предъявил журналистам подаренную в Японии собаку

Президент России Владимир Путин начал интервью японским журналистам с того, что представил журналистам Юмэ – собаку породы акита, которую японская сторона в 2012 году подарила российскому лидеру в благодарность за помощь северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин начал встречу с представителями СМИ со слов: «Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил – она в отличной форме».

Журналисты отметили, что «собачка очень бодрая», но отметили, что «немного удивились и испугались, что начало встречи будет такое».

Владимир Путин заявил: «Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции».

Российский лидер подтвердил, что Юмэ всегда его защищает.

Напомним, интервью японским СМИ Владимир Путин дал накануне визита в Японию.