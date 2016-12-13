Генсек ООН выразил обеспокоенность сообщениями о «зверствах» в Алеппо

Уходящий генсек Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун выразил обеспокоенность сообщениями о фиксируемых в сирийском Алеппо случаях жестокого обращения с мирными жителями. Соответствующее заявление 12 декабря опубликовано на сайте Организации Объединенных Наций.

«Генеральный секретарь поручил спецпосланнику по Сирии (Стаффану Де Мистуре — прим. ред.) немедленно связаться со всеми сторонами — участницами конфликта», — говорится в сообщении ООН. В организации напомнили об обязанности сторон защищать мирных жителей и соблюдать нормы международного права и права человека. При этом не уточняется, о каких именно проявлениях насилия идет речь.

Ранее советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что сирийское ополчение проявляет жестокость в Алеппо и возложил за это ответственность на Россию и правительственную армию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на военный источник в Сирии сообщило, что сирийская армия готова заявить о своей победе в боях за восточный Алеппо в ближайшее время.

9 декабря Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о немедленном прекращении боевых действий в Сирии. Против резолюции выступили 13 участников заседания, включая постпредов России, Белоруссии, КНДР, Ирана и самой Сирии.