Песков пообещал проверить информацию о присутствии Вагнера в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, был ли командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер) на приеме в Кремлевском дворце. Песков обещал уточнить эту информацию, передает агентство РИА Новости.

«Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать. Я проверю и сообщу вам», — заверил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ сообщили, что 9 декабря на приеме в честь Героев Отечества, прошедшем в Георгиевском зале Кремля, был замечен Вагнер и его заместитель. Отмечалось, что Уткин воевал в Сирии, а также на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В приеме принял участие глава России Владимир Путин. В общей сложности на мероприятие были приглашены около 350 человек.