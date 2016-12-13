Видео про отправку в Сирию чеченских солдат спровоцировало возбуждение дела

Появление в интернете видеозаписи отправки в Сирию дислоцированных в Чечне служащих военной полиции заинтересовало правоохранительные органы, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства пояснил: «Была поставлена под угрозу жизнь самих военнослужащих, огласке предали сведения о перемещении подразделений Министерства обороны».

Проверка показала, что командиры не провели разъяснительную работу с подчиненными. В результате снятое для личного пользования видео попало в сеть.

Пять человек, в том числе один офицер, по словам источника агентства, задержаны.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что батальоны «Запад» и «Восток», которые часто называют чеченским спецназом, отправятся в Сирию. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад"».