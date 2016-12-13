13 декабря 2016, 21:07
Трамп встретился с Канье Уэстом в своей башне
Американский рэпер Канье Уэст встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в принадлежащей ему Trump Tower, передает TMZ.
По данным портала, инициатором встречи выступил музыкант, а политик, в свою очередь, согласился — при условии, что это отнимет у него не более 15 минут.
В ходе президентской гонки Уэст предварил один из своих концертов — в Сан-Хосе — речью в поддержку Трампа, тогда еще выступавшего кандидатом в главы государства от Республиканской партии. Зрители его освистали.
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