Сбивший близнецов в Москве водитель Gelandewagen сдался следователю

Подозреваемый в наезде на двух восьмилетних девочек-близняшек на юго-западе Москвы водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen сам пришел к следователю, передает РИА Новости.

По словам представителя Следственного комитета России Юлии Ивановой, в отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства с причинением тяжкого вреда здоровью.

Известно, что девочки в результате наезда получили тяжелые травмы и были госпитализированы, в настоящее время они находятся в одной из московских клиник.

ДТП произошло на улице Мосфильмовской, по которой Mercedes Gelandewagen двигался в сторону центра. Девочки вместе со своей матерью переходили проезжую часть по пешеходной разметке на зеленый сигнал светофора.

После наезда на пешеходов водитель скрылся с места происшествия. По данным СМИ, это был 36-летний Александр Шарый, который с марта 2013 года является заместителем главы Государственной инспекции Украины по вопросам труда.