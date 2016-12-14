Россия экстрадировала в США подозреваемого в кибератаке на банки

Задержанный в Москве по запросу Вашингтона американский гражданин Джошуа Аарон был выдан российскими властями в США по итогам семимесячных переговоров, передает Bloomberg.

Аарон вместе с подельниками обвиняется в хакерстве — они якобы украли данные около 100 млн клиентов различных банков, включая JP Morgan Chase.

Осуществленную ими хакерскую атаку СМИ и эксперты назвали «самой крупной кибератакой на Уолл-стрит».

Решение об экстрадиции Аарона было принято на этой неделе. Он приехал в Россию в мае прошлого года, а спустя несколько недель на родине ему были предъявлены обвинения.

Спустя год американец был задержан российской полицией, а в минувшем октябре попросил убежища в РФ.