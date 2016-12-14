Сын Жириновского предложил доплачивать депутатам за переработки

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за переработку, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением после новогодних каникул ввести удлиненный рабочий день по средам.

«Наши заседания будут на час длиннее — до 19:00, а перерывы на час короче, это нам позволит полностью разгрузить всю повестку», — отметил Володин.

«От имени фракции ЛДПР, — отозвался на эти слова Лебедев, — мы поддерживаем данное предложение, но, учитывая, что мы с вами приняли поправки в регламент, которые позволяют нам лишать части зарплаты депутатов, которые не посещают пленарные заседания, мы бы просили комитет по регламенту рассмотреть возможность доплачивать нам за переработанные часы по средам».

Следом выступил вице-спикер от «Единой России», телеведущий Петр Толстой. Он предложил выделить один день, в который депутаты будут работать всю ночь над законопроектами, .внесенными в прошлые созывы.

Игорь Лебедев — сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заседает в Госдуме с 1999 года.