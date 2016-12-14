Минфин озвучил возможную ставку акциза на косметический спирт

Минфин России предлагает установить ставку акциз на спирт, закупленный для производства парфюмерии и бытовой химии, в размере от 100 до 400 рублей за литр.

Ставка будет действовать, если закупившая спирт организация не сможет доказать целевое использование спирта. Об этом сообщил директор департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

В настоящее время для косметического спирта действует нулевая ставка акциза.

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, введение акциза будет аналогично обложению налогом авиационного или судового топлива.

«Ровно то же самое, как на прямогонный бензин, который используется в нефтехимии. Если он используется в нефтехимии, то на него акциз возмещается. А если такого подтверждения нет, то используется полная ставка», — отметил он.

По словам чиновника, это позволит изменить существующую ситуацию, когда спирт отгружается якобы на производство парфюмерии, а «реально спирта безакцизного уходит на производство парфюмерии гораздо меньше, чем его декларируется на эти цели».