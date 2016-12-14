Prime Video от Amazon начал работать в России

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon запустил в России и более чем в 200 странах видеосервис Prime Video, сообщается на официальном сайте.

Первую неделю предусмотрено бесплатное использование видеосервиса. После этого периода нужно будет заплатить 2,29 доллара за первые 6 месяцев.

Согласно информации Amazon, выручка компании по итогам девяти месяцев 2016 года составила 59,3 млрд долларов (за аналогичный период 2015 года этот показатель был на уровне 47,3 млрд долларов). При этом не указывается, какая доля приходится на сервис Prime Video.

Напомним, что в начале 2016 года в России начал работу крупнейший мировой онлайн-кинотеатр Netflix. В январе текущего года его библиотека содержала более 13 тысяч единиц контента. Сообщалось, что выручка кинотеатра за 2015 год составила 6,7 млрд долларов.