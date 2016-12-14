Amazon впервые отправил заказ на дроне

Одна из крупнейших в мире систем интернет-торговли Amazon 7 декабря впервые доставила заказ покупателю посредством беспилотного летательного аппарата, сообщается на сайте компании со ссылкой на ее основателя Джеффа Безоса.

Доставка была осуществлена в Великобритании, и между моментом оформления заказа и его получением клиентом прошло всего 13 минут. Первым получателем заказа с Amazon с помощью БПЛА стал некий Ричард Б., купивший телевизионную приставку Amazon Fire TV и поп-корн.

О своих планов по организации доставки товаров беспилотниками компания объявляла еще в 2013 году.

В настоящее время ведется тестирование этой системы, получившей название Amazon Prime Air, в окрестностях Кембриджа (Великобритания). Местные власти разрешили онлайн-ритейлеру испытывать дроны в сельской местности. Их маршруты выстраиваются по GPS-навигатору, операторы не принимают участия в регулировании движения аппаратов.

Для доставки заказов с помощью БПЛА действует ограничение по весу — не более 2,2 кг, по времени компания обещает оборачиваться не долее чем за полчаса.