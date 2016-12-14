14 декабря 2016, 20:24
В ФАС пришел документ о продаже «М.Видео» Гуцериеву
Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о сделке по продаже ПАО «М.Видео». Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Подробности сделки не приводятся.
Ранее сегодня стало известно, что основной акционер сети «М.Видео» Александр Тынкован и партнеры договорились продать 57,7% акций компании группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Гуцериев уже владеет сетями «Эльдорадо» и «Техносила».
ФАС проверит сделку о покупке «М.Видео» на соответствие законодательству.
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