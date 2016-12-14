В ФАС пришел документ о продаже «М.Видео» Гуцериеву

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о сделке по продаже ПАО «М.Видео». Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подробности сделки не приводятся.

Ранее сегодня стало известно, что основной акционер сети «М.Видео» Александр Тынкован и партнеры договорились продать 57,7% акций компании группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Гуцериев уже владеет сетями «Эльдорадо» и «Техносила».

ФАС проверит сделку о покупке «М.Видео» на соответствие законодательству.