Асад рассказал о планах после взятия Алеппо

Президент Сирии Башар Асад продолжит бороться с боевиками оппозиции и после освобождения Алеппо. Об этом он заявил в интервью каналам «Россия 24» и НТВ.

«Остановки не будет. Остановка происходит лишь в тех районах, где террористы сами говорят, что готовы сдаться или уйти… Так что о прекращении огня речи не идет. Мы соглашаемся на это только тогда, когда имеем четкие определенные договоренности», — заявил он (цитата по Vesti.ru).

Отвечая на вопрос об амнистии боевиков, Асад сообщил, что большинство из них вернулись к нормальной жизни.

«Более того, некоторые из них стали биться бок о бок с сирийской армией. Некоторые даже стали служить в регулярных правительственных силах. Другие сражались как ополченцы, некоторые из них пали на поле боя», — отметил президент.

Асад также выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп станет его союзником.

«На протяжении предвыборной кампании Трампа его заявления по вопросам борьбы с терроризмом и невмешательства в дела других стран с целью свержения правительств (чем на протяжении многих десятилетий и занимаются США) были четкими и ясными. Это, конечно, хорошо. Однако все зависит от воли Трампа продолжить движение в этом направлении», — сообщил Асад.

Он добавил, что для этого Трампу придется вступить в противостояние с «лоббистами-конгрессменами, сенаторами, СМИ, а также с промышленным лобби, которому выгодны войны».

«Если Трамп сможет преодолеть все эти препятствия и реально действовать против терроризма, я считаю, что он станет нашим естественным союзником. И вашим тоже», — резюмировал он.