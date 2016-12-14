Асад объяснил причину нападения боевиков на Пальмиру

Нападение боевиков на Пальмиру было совершено с целью заставить правительственные сирийские войска приостановить наступление на Алеппо, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.

«Время нападения [запрещенной в РФ террористической организации] ИГ на Пальмиру было выбрано неслучайно. Это событие связано с происходящим в Алеппо. Они добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру, и наступление было остановлено. Такого, конечно, не будет», — сообщил Асад.

К середине декабря войска Асада при поддержке сирийских ополченцев, иранских военных и ВКС России взяли под контроль восточный Алеппо, который удерживался вооруженной оппозицией с 2012 года.

11 декабря силы ИГ захватили Пальмиру, освобожденную от этой группировки в конце марта.