Глава Координационного центра мусульман призвал взорвать «Ельцин Центр»

Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев высказался по поводу «Ельцин Центра» в Екатеринбурге.

Бердиев заявил Regions.ru о необходимости проверить работу центра.

«И если будет обнаружено, что в "Ельцин Центре" на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери», — отметил он.

Он добавил, что доверяет мнению режиссера Никиты Михалкова, заявившего перед членами Совета Федерации о том, что в центре «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей».

Речь шла о мультфильме об истории России, который демонстрируется в центре.

Вдова первого президента Наина Ельцина назвала высказывания Михалкова лживыми, а один из руководителей центра решил подать на режиссера в суд.