В Кремле назвали политизированным перенос ЧМ по бобслею из Сочи

Решение не проводить в Сочи чемпионат мира по бобслею 2017 года является политизированным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила вторую часть доклада по манипуляциям с допингом в России. После доклада МОК продлил санкции в отношении России, то есть рекомендацию международным федерациям зимних видов спорта проводить соревнования вне РФ.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона решила не проводить ЧМ-2017 в Сочи.

«Мы считаем, что это политизированное решение, оно основывается в том числе на тех утверждениях и заключениях, которые недавно мы видели во второй части доклада Макларена… Мы считаем, что эти утверждения безосновательны и действительно политизированы. И в этой связи мы выражаем наше сожаление», — заявил сегодня Песков.