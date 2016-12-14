Боевики попытались вырваться из Алеппо

В Сирии правительственным войскам удалось отбить попытку атаки боевиков в Алеппо. В настоящее время операция по освобождению оставшихся восточных районов продолжается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

«Воспользовавшись перемирием, с рассветом боевики перегруппировались и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских войск в северо-западном направлении», - отметили в центре.

По словам сотрудников центра, боевиков планировалось вывезти на пассажирских автобусах через коридор в квартале Салах-Ад-Дин, однако, когда транспорт прибыл, начался его обстрел со стороны боевиков.

По данным агентства AP, эвакуация боевиков задержалась по неизвестным причинам.

Между тем телеканал «Аль-Майядин» показал кадры с ожидающими эвакуирующихся боевиков автобусами сирийского правительства.

Между тем, передает РИА Новости, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров с США по ситуации в Сирии: «Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, американцы отруливают в сторону от уже достигнутых договоренностей. Так было в сентябре, так было в начале декабря. Нам читают лекции и говорят: "Россия предлагает согласовать коридоры, чтобы боевики вышли, а сначала нужно немедленно остановить боевые действия, а потом, через несколько дней, такие коридоры можно будет уже создавать».