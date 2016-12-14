Член парламента Британии обвинил российских хакеров в подтасовке Brexit

Британский парламентарий Бен Брэдшоу обвинил российских хакеров в том, что они путем кибератак повлияли на итоги проведенного в стране референдума о выходе из Европейского союза, передает Sky News.

Брэдшоу является последовательным сторонником сохранения Великобритании в составе ЕС. Он считает, что в определенной степени доказательством причастности российских хакеров к изменению итогов референдума о выходе из Евросоюза (так называемого Brexit) является «доказанное их вмешательство в американскую президентскую кампанию».

При этом сам же парламентарий подчеркнул, что не располагает никакими доказательствами, а его высказывание является лишь гипотезой. «Это очень даже возможно», — заявил он о предполагаемой атаке российских хакеров на систему подсчета голосов участников референдума.