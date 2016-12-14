Суд над диссидентом Буковским перенесли из-за его пневмонии

Суд в британском Кембридже перенес рассмотрение дела советского диссидента Владимира Буковского о хранении детской порнографии. Заседание отложено до января из-за госпитализации Буковского с пневмонией, сообщает BBC News.

Прокуратура обвиняет 73-летнего Буковского в скачивании из интернета и хранении фотографий и видео с детьми в непристойных сценах.

Полиция обнаружила у активиста тысячи таких фотографий, хранившихся на двух жестких дисках. Буковский, как утверждает обвинение, собирал снимки с 1999 по 2014 год.

Сам обвиняемый отвергает обвинения. По его словам, снимки он скачивал в исследовательских целях. В июле 2016 года лондонский суд отклонил иск Буковского против прокурорской службы. Буковский требовал с нее 100 тысяч фунтов за вред, причиненный его репутации.

30 декабря Буковскому исполнится 74 года.