14 декабря 2016, 11:15
В Донецке сообщили об обстреле автобуса украинскими военными
Представитель силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявил, что вооруженные силы Украины открыли огонь по пассажирскому автобусу на блокпосте в Горловке. В результате происшествия один человек погиб, один ранен. Об этом пишет «Интерфакс».
«На майорском блокпосту в Горловке, после пересечения линии разграничения на сторону Украины бойцы ВСУ открыли огонь по пассажирском автобусу. Один гражданский ранен, один погиб», — рассказал источник.
Отмечается, что автобус был обстрелян на территории Украины.
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