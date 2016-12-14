В Донецке сообщили об обстреле автобуса украинскими военными

Представитель силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявил, что вооруженные силы Украины открыли огонь по пассажирскому автобусу на блокпосте в Горловке. В результате происшествия один человек погиб, один ранен. Об этом пишет «Интерфакс».

«На майорском блокпосту в Горловке, после пересечения линии разграничения на сторону Украины бойцы ВСУ открыли огонь по пассажирском автобусу. Один гражданский ранен, один погиб», — рассказал источник.

Отмечается, что автобус был обстрелян на территории Украины.