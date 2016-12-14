В аэропорту Токио журналистов из РФ не пустили на рейс

Сотрудники службы безопасности аэропорта Токио не пустили на авиарейс российских журналистов «Первого канала», которые планировали освещать визит лидера РФ Владимира Путина в Японию. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на одного из участников инцидента.

«Службы аэропорта не пустили на борт самолета в Убе из Токио съемочную группу "Первого канала", придравшись к техническим параметрам телекамеры японского производства. При этом японских журналистов таможенники пропустили без вопросов, хотя камера была той же самой модели», — отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в настоящее время ситуация с вылетом в город Нагато, где 15 декабря пройдет встреча лидеров России и Японии, сложная. Среди особых мер безопасности введены запретные зоны для полетов.

По словам источника, техника журналистов из РФ проверяется 15 японскими специалистами, а самолет вылетел без представителей СМИ России.

Напомним, что Путин посетит Японию 15-16 декабря. Ожидается, что стороны подпишут несколько десятков документов.