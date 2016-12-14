СМИ узнали о блокировке гостелеканала КНДР на YouTube

Из-за опасения нарушить введенные Соединенными Штатами санкции в отношении режима Северной Кореи видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал страницу государственного телеканала КНДР. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание также предполагает, что блокировка может быть обусловлена тем, что с помощью своего видеоканала КНДР может зарабатывать на нем деньги через рекламу.

«Мы не даем комментариев по отельным видеороликам или каналам, но мы отключаем аккаунты, которые нарушают наше пользовательское соглашение, принципы сообщества или в случае, когда от нас это требует закон», — отметил представитель Google в азиатском регионе.

В сообщении на странице северокорейского телевидения на видеохостинге говорится, что «этот аккаунт закрыт за нарушения принципов сообщества YouTube».