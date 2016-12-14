Суд Колорадо обязал выборщиков отдать голоса за Клинтон

Судья американского штата Колорадо Элизабет Старрз обязала девять выборщиков штата проголосовать за кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. По данным суда, именно она победила по итогам голосования избирателей Колорадо, пишет Associated Press.

Суд пригрозил местным выборщикам заменой. День голосования в штате пройдет 19 декабря.

Местные выборщики изначально планировали отдать голоса за другого кандидата в президенты от республиканцев, чтобы не дать недавно избранному президенту США Дональду Трампу набрать необходимое число голосов.

Аналогичные иски уже поступили в суды Калифорнии и Вашингтона.